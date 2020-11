Voor fietsers is het op Doetinchemse rotondes oppassen geblazen: ‘Het is gevaarlijk’

Warnsveld­se wandelfa­naat Dolf Logemann bedenkt Berkelpad: ‘Het stukje tussen Almen en Lochem is echt prachtig’

7 november Wandelfanaat Dolf Logemann (68) heeft zijn tweede grote project afgerond. De Warnsvelder ontwierp het Berkelpad, een wandeltocht van 165 kilometer langs de rivier de Berkel. De route begint in Zutphen en eindigt in het Duitse Billerbeck. Het Berkelpad staat uitvoerig beschreven in een speciaal gidsje, dat vanaf afgelopen week te krijgen is.