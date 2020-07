Voor het eerst geen zomerfeest in Haarlo: ‘We missen het wel’

update Brand in slijpmachi­ne in Varsseveld: bedrijf tijdelijk ontruimd

10:21 VARSSEVELD – Bij een expeditiebedrijf aan de Gesinkkampstraat in Varsseveld is deze maandagochtend rond 8.15 uur brand uitgebroken. Een slijpmachine begon te branden en het vuur dreigde zich via de ventilatiekanalen te verspreiden. Inmiddels is de zaak onder controle en het bedrijf weer veilig.