Voor het eerst sinds jaren schaatsen op de baan in Zelhem; frustraties in Doetinchem over ijsdikte

Niet alleen de baan langs de provinciale weg tussen Doetinchem en Zelhem is deze vrijdag voor het eerst geopend, dat geldt ook voor de schaatsbaan aan de Zegendijk in Zieuwent en de baan in Vorden. Verder zijn de schaatsbanen in Aalten, Lievelde, Dinxperlo, Winterswijk en Ruurlo vandaag geopend. Wel is het noodzakelijk om via de websites van de ijsclubs of de beheerders een tijdslot te reserveren. Wees er op tijd bij, want er kunnen vanwege de coronaregels maar een beperkt aantal schaatsers gebruik maken van de banen.