Voor project op Floriade: putdeksels en plaggen uit Eibergen, rioolbuizen uit Neede

Leo Geerdink is een creatief mens. Als hij met zijn auto langs wegwerkzaamheden rijdt en ziet dat daar putdeksels worden vervangen, stopt hij onmiddellijk de wagen en vraagt of hij de afgedankte deksels mag meenemen voor hergebruik. Zodat nu in de tuin van de Wilde Weelde in Almere putdeksels uit de Kiefteweg in Eibergen een tweede leven hebben gekregen als stapstenen in het water.