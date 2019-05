Voor tweede jaar op rij grote illegale lozing van giftige stoffen in riool Winterswijk

Bronck­horst moet veel huizen modernise­ren voor jonge gezinnen en starters

10:52 HENGELO - In Bronckhorst moeten de komende jaren heel veel verouderde huizen geschikt gemaakt worden voor nieuwe, jongere bewoners. Een tekort aan woningen is er niet, er is meer sprake van een mismatch. De huizen op de woningmarkt zijn niet het type woningen waar vraag naar is.