Voor vierde keer vernielingen natuur- en speelpark De Greephorst: ‘Waarom moet dat nou?’

DOETINCHEM - Bij natuurspeelpark De Greephorst in de Wehlse Broeklanden zijn kort voor Koningsdag diverse vernielingen aangericht. Dat was volgens beheerders al de vierde keer in tien dagen tijd. Picknickbanken werden vernield, prullenbakken gemolesteerd, bomen kapotgemaakt en er werd met een motor gecrosst met alle gevolgen vandien.

De Greephorst is een natuur-en speelpark dat in de Wehlse Broeklanden vrij afgelegen ligt. ,,Waarom moet dat nou? Op deze manier blijft er niets van over en verloedert het park helemaal”, beklaagt de beheerder van De Greephorst zich op hun Facebookpagina.

De Greephorst is met de auto maar ook met de fiets te bereiken via woonwijk De Huet. Voor kinderen is er een wadi met waterpomp, waterpoelen, een trim/speelpad en een moestuin. En er zijn verschillende plekken voor verstoppertje of om hutten te bouwen. Om lekker te zitten zijn diverse banken geplaatst. Ook is er een boomgaardje, staan er bijenkasten en is er een plantenleerpad.

'Schande’

Bezoekers spreken er schande van dat de boel vernield wordt. Van alle incidenten is volgens de beheerders aangifte gedaan bij de politie. Met wijkagenten is afgesproken dat zij de komende twee weken elke avond een oogje in het zeil houden.



Als mogelijke maatregelen om herhaling van de vernielingen te voorkomen worden genoemd: extra verlichting en camera's. Bewaking met camera's is volgens de beheerders niet toegestaan vanwege de mogelijke privacyschending.

Enkele reacties op Facebook:

‘Echt schandalig, die vernielzucht.’



‘Waar is het fatsoen/respect onder de mensen gebleven tegenwoordig? Blijf van andermans spullen en van de natuur af!’



‘Echt triest dit. Het is nu tijd voor (nep)camera’s evt op zonne-energie.’



‘Op deze manier neem ik mijn kinderen daar niet meer mee naar toe. Aangezien er vorig jaar glas lag in de speelstukken (dit is keurig opgeruimd maar ik laat mijn kinderen niet meer zo ergens spelen daar). En nu weer graffiti met o.a. scheldwoorden en wederom is er flink weer wat vernield.’



‘Echt triest, waarom mogen er geen camera’s komen?’