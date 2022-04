Voor Winterswijk gaat in zee met CDA en PvdA: kleinst mogelijke meerderheid in gemeenteraad

Column De Nieuwe Hanze biedt vele kansen – ook voor toekomstig transport

In januari schreef ik dat de Tweede Kamer in haar onderzoek naar het noordtaktracé eerst moet navorsen óf die tak wel nodig is. Ik vermoed dat in de toekomstige economie van een duurzame wereld, hoegenaamd zonder gas, olie en kolen, vrachtspoorvervoer urgentie verliest.

