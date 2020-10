Voor zomer 2021 vrije fietspaden op drukke Grolse kruising

VIDEO | Column Frans Miggelbrink Beste Achterhoe­kers, hou die afstand vast

10 oktober Beste Achterhoekers. Corona maatregelen drijven ons steeds meer uit elkaar maar toch, probeer onze sociale Achterhoekse hartelijkheid overeind te houden. Blijf iedereen groeten: Even iets van: “Ho-j”; “Mo-j”, een knikje, claxontuutje of even met de pink van het stuur dat houdt de moed erin. Hoewel het een hele opgave is om iedereen te herkennen met die mondkapjes. Dus, let op andere kenmerken of herkenbare lichaamsgeuren die 1,5 meter overbruggen.