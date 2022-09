Vooral geen identiteitscrisis: ‘Waor bu’j van?’

Hè, hè... Steenderen­se jongeren kunnen eindelijk kerstboom zetten in hun huis in eigen ‘darp’

STEENDEREN - Tien jongeren kunnen in Steenderen blijven wonen dankzij ‘bouwen in eigen beheer’. Na een traject van de lange adem vieren ze dit jaar dan eindelijk kerst in hun eigen huis, in hun eigen dorp.

