Vooral waarschuwingen voor waterdiefstal in de Achterhoek

Het is voor het eerst dat het waterschap een algeheel beregeningsverbod met oppervlaktewater heeft uitgesproken. Daarnaast is het in verschillende natuurgebieden ook verboden om grondwater op te pompen. ,,Er is de afgelopen week wel wat regen gevallen, maar dat heeft absoluut nog geen invloed gehad op de grondwaterstand. Mensen denken snel: het regent dus we kunnen weer. Maar zo is het niet. We houden de situatie nog altijd scherp in de gaten. Met name op plekken waar beken en sloten zijn drooggevallen.''



Bij de boetes gaat het om bedragen tot 2000 euro. De boetes zijn met name uitgedeeld in juli, tijdens de beginperiode van het verbod. Het waterschap heeft fors ingestoken op handhaving, onder andere met vliegtuig en drones zijn controles uitgevoerd.