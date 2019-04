Voorjaarsmarkt in Neede: ‘Het Meijersveld was zo slecht nog niet’

NEEDE - De voorjaarsmarkt brengt geld in het laatje van woonzorgcentrum De Werf. En dat is nodig ook. Bij deze kleinschalige locatie van Livio blikken vrijwilligers nostalgisch terug op bejaardenhuis Het Meijersveld. „Dat was zo slecht nog niet.”

Het is deze zaterdag gezellig op de voorjaarsmarkt in het Livio Grand Café de Hofmaat. Er is van alles te koop in de kraampjes: van breiwerkjes, bloemstukjes en plantenstekjes tot knieperkes en informatie over de mogelijkheden van hulp bij het gebruik van een computer.

Trea Eggink is al twintig jaar vrijwilligster in de zorg. Ze maakt ter plekke bloemstukjes en die zijn voor 5 euro te koop. Met op de vaas ranonkel, de fresia en het zuidwind lelietje. „Veel gele kleuren. Leuk voor Pasen.” Door de week helpt ze koffie schenken voor de bewoners en maakt ze een praatje met de aanwezigen. „Het verzorgen en vermaken van andere mensen zit er een beetje in. Ik vind het leuk werk.”

Aan een tafel verderop bekijkt mevrouw Ten Cate een gebreide babybal met vulling en een belletje. „Deze kan in de was?”, vraagt ze aan de vrijwilligsters Gerrie en Karen. „Op 30 graden gaat het goed.” Mevrouw Ten Cate rekent het speeltje af en heeft haar slag geslagen, zoals ze het zelf noemt. „Ik ga hier ieder jaar even langs, nadat ik eerst even bij mijn schoonmoeder ben geweest. Je kunt hier altijd leuke dingen kopen en belangrijker, ze doen weer leuke dingen voor bewoners met de opbrengst.”

Net als veel andere vrijwilligers hebben ook Gerrie en Karin bejaardenhuis Meijersveld nog meegemaakt. „Eigenlijk best jammer dat het is afgebroken. Het was zo slecht nog niet. Bewoners maakten makkelijker contact en het probleem van eenzaamheid was minder groot.”

Minder budget

De Werf is met zijn 25 appartementen een relatief kleine locatie en alles is goed te overzien. Als bewoner val je hier niet snel buiten de boot. Voor het organiseren van activiteiten wordt op kleinere locaties echter meer gevraagd van vrijwilligers en professionals. „Simpelweg omdat kleine locaties minder budget voor activiteiten ontvangen”, legt medewerker dagbesteding Annette Bos uit.

„Het aantal bewoners is de norm. Maar in de praktijk werkt dat niet altijd.” Haar collega-welzijnsmedewerker Elles Wiegers laat weten dat jonge vrijwilligers daarom altijd welkom zijn om het voor bewoners nog aangenamer te maken. „De leeftijd van de huidige vrijwilligers loopt aardig op.”