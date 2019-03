Voorlopig één onderzoek naar ‘schrijnende werkwijze’ sociale dienst Laborijn

Column Stadse Fratsen: ‘Ik werd in een doos gestopt en gestapeld tussen andere dozen’

13:03 Ik had me er al mee verzoend dat dit het was. Dat het licht nooit meer op mij zou schijnen. Dat niemand me nog eens zou zien. Soms had ik hoop. Als een zware deur piepend opende in de verte. Voetstappen naderden, gestommel klonk en ik stemmen hoorde. Maar altijd stierven de geluiden weer weg. Tot vorige week zaterdag.