Voorlopig geen Aldi op De Bongerd in Doetinchem

,,We nemen geen risico", zegt Gerald ten Have, directeur van Europa Have waar onder meer de Albert Heijn onder valt die 1 december open ging aan het Zaagmolenpad in Doetinchem. Tegen deze locatie lopen twee bezwaarzaken bij de Raad van State. ,,Zolang daar geen uitspraken over zijn, houden we het pand op De Bongerd aan zodat we in het uiterste geval kunnen terugkeren.”