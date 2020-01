Voorlopig geen bezoek voor demente bewoners van verpleeghuis door zeer besmettelijke schurft

Verhuizing is goed voor biblio­theek en centrum van Aalten

19:01 AALTEN - De verhuizing naar het Lage Blik is goed voor de bibliotheek, maar ook voor het centrum van Aalten. Een nu ‘leegstaand en verpauperd pand’ krijgt door de bibliotheek een nieuwe uitstraling en is positief voor de toegang naar de winkelstraten. Daarom investeert Aalten 334.000 in de verplaatsing.