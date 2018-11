Voorlopig geen extra geld voor cultuur in Berkelland

Cultuur blijft het onderschoven kindje in Berkelland. Na de kaalslag door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, trekt ook de nieuwe coalitie weinig geld uit voor cultuur, ondanks de miljoenen die VVD, GB en CDA in de maatschappij willen investeren.

GroenLinks wil daarom dat het budget voor cultuur de komende vier jaar met drie euro per jaar per inwoner wordt verhoogd tot een maximum van 555.000 euro. Dat geld moet uit de algemene reserve komen, vindt fractievoorzitter Leo Morren.

De PvdA wil ook extra geld voor cultuur in Berkelland. Betsy Wormgoor. „Waarom met drie euro per inwoner verhogen? En niet met negen euro? Laten we eerst in kaart brengen hoeveel andere gemeenten per inwoner uitgeven aan cultuur.”