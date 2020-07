Voorlopig geen groter azc in Winterswijk: ‘Coa komt afspraken niet na’

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) had de gemeente Winterswijk gepolst over een verhoging van 400 naar 500 bewoners voor de periode van twee jaar. De azc’s in Nederland zitten namelijk vol door meer instroom en doordat statushouders in azc’s langer moeten wachten op een woning.



Volgens het college is er in de buurt zo weinig steun voor uitbreiding ‘omdat het COA zich niet aan afspraken houdt’, met name over de geluidoverlast die de buurt ervaart tot in de avonduren. De nieuwe locatiemanager heeft nu beloofd de eerder gemaakte afspraken na te willen komen en met de buurt te willen evalueren.



De omwonenden willen volgens de gemeente eerst ervaren of het azc zich aan de gemaakte afspraken gaat houden. Afgesproken is dat er in september een enquête in de hele buurt wordt gehouden. ‘Wanneer het COA aantoonbaar afspraken nakomt willen we opnieuw, na overleg met de omwonenden, overwegen of we wel of niet meewerken aan de gevraagde tijdelijke uitbreiding’, aldus B & W.