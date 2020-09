Voorlopig streep door bouwplan van campinggigant Obelink

Naar andere gemeente

Dat plan lijkt nu op losse schroeven te staan. Velthuis waarschuwde toen ook dat hij mogelijk een locatie in een andere gemeente in de regio gaat zoeken als het Coberco-terrein wordt geblokkeerd. In ieder geval wil de Raad van State later dit jaar, of begin 2021 in de bodemzaak uitzoeken of de Coberco-locatie wel zo geschikt is voor een logistiek centrum.