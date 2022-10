Voormalig De Graafschap-trainer Pim van de Meent (84) overleden: ‘Een sterke persoonlijkheid’

Van der Meent was tussen 1978 en 1980 trainer bij De Graafschap. Hij kwam naar Doetinchem nadat hij bij FC Amsterdam een zeer succesvolle periode had beleefd met bereiken van de kwartfinale in de UEFA-Cup als hoogtepunt.

Daarna kwam de geboren Hagenees in 1978 naar De Graafschap, waar hij de opvolger werd van Henk Ellens. In Doetinchem was Van de Meent zeer geliefd. In het eerste seizoen eindigde hij met De Graafschap al achtste in de eerste divisie. Hoogtepunt toen was de sensationele 2-1 bekerwinst op eredivisionist Vitesse.

In het seizoen 1979-1980 won De Graafschap onder leiding van Van de Meent de eerste periodetitel en werd de nacompetitie bereikt. Promotie naar de eredivisie werd op het nippertje gemist met spelers als John Leeuwerik en de spitsen Jaap Jacobs en Hans Polko.

De Graafschap wilde graag verder met Van de Meent, maar vanwege privéproblemen stopte hij. Van de Meent liet een goed team achter, want zijn opvolger Huib Ruijgrok promoveerde in 1981 via de nacompetitie naar de eredivisie.

,,Ik heb heel goede herinneringen aan Pim van de Meent”, zegt oud-speler John Leeuwerik (63). ,,Hij is de trainer die me bij het eerste elftal heeft gehaald. Ik was 17 en trainde vier keer per week bij het tweede elftal. Op vrijdagavond mocht ik bij het eerste meetrainen. Ik ging eerst mee als wissel en kwam al vrij snel in het elftal. Van de Meent gaf me ook verantwoordelijkheid, ik mocht bijvoorbeeld de strafschoppen nemen.”

,,Pim van de Meent was een trainer met bluf, een sterke persoonlijkheid”, vervolgt ’s-Heerenbergenaar Leeuwerik. ,,Maar ook iemand die zich heel goed in kon leven in de Achterhoeker. Het waren onder hem twee heel prettige jaren.”

Vrijdagavond wordt voor het duel De Graafschap-Jong FC Utrecht 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Van de Meent.