Voormalig pand Specialized in 's-Heerenberg onderkomen voor 50 Oekraïense vluchtelingen

Montfer­land­se stichting gaat toeristen­sei­zoen in met 80.000 euro: ‘Komen aardig in de richting’

'S-HEERENBERG/ DIDAM - 80.000 euro en mogelijk in september nog eens maximaal 25.000 euro krijgt Stichting Montferland Toerisme om dit jaar het toeristenseizoen in goede banen te leiden. Een van de doelen is dat de toeristische trekpleisters op internet heel makkelijk te vinden zijn.

9:50