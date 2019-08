Voormalig raadhuis Winterswijk plek voor startende opleiding

De opleiding wordt ondersteund door de HBO-opleidingen Saxion (Overijssel) en HAN (Gelderland). Financieel komt er steun van de provincie Gelderland, gemeente Winterswijk en de RegioDeal, waarmee twintig miljoen euro van de Europese Unie in de Achterhoek wordt geïnvesteerd.

Grensland College

Met dit ‘Grensland College’ krijgt het oude raadhuis er een nieuwe invulling bij. Het karakteristieke pand in het centrum van Winterswijk verloor het grootste deel van zijn functie toen Winterswijk tien jaar geleden het gemeentekantoor aan de Stationsstraat opende. In dit pand zijn nog wel de raadzaal en trouwzaal in gebruik, net als enkele kamers voor de raadsfracties. Op de begane grond zit ook de lokale VVV.

De school begint in drie kamers op de eerste verdieping. Volgens wethouder Elvira Schepers is het een kleinschalige start. ,,De vraag is of er al meteen leerlingen zijn. Het Graafschap College stelt nog een kwartiermaker aan.” Met de lessen kan rond de jaarwisseling gestart worden. De gemeente krijgt gewoon huur voor het gebruik van de lesruimtes betaald.

Kleinschalig begin

De wethouder vindt het gebruik van het oude raadhuis wel verrassend. ,,Het is een kleinschalig begin, als het eenmaal loopt en succesvol is kunnen we nadenken over uitbreiding.” Ze noemt het bijzonder dat Winterswijk met dit Grensland College een opleiding krijgt. ,,Het Graafschap College heeft overal locaties in gebruik, maar er is bewust voor Winterswijk gekozen. Vanwege de spoorverbinding, maar ook gezien de ligging ten opzichte van Duitsland.”

Het Grensland College richt zich namelijk ook op studenten uit het aangrenzende Duitsland, omdat de arbeidsmarkt daar deels dezelfde tekorten aan goed geschoold (technisch) personeel kent als de Achterhoek. Er is echter nog geen verbinding met een Duitse opleiding.

Geen Duitse verbinding

Wethouder Schepers: ,,Er is al wel gesproken met de Westfälische Hochschule in Bocholt, maar het Duitse onderwijssysteem stelt zich nog niet zo open voor nieuwe ontwikkelingen. We hopen wel dat die verbinding er komt.” De opleiding wordt waarschijnlijk ook niet tweetalig.

Het aanbod van het Grensland College richt zich vooral op de sectoren waar een tekort is, zoals de techniek. ,,Ook in de zorg is sprake van tekorten”, zegt Schepers, die zelf in de zorg werkzaam was.

MBO en HBO

De tweejarige opleiding op MBOplus-niveau zit tussen het gewone MBO en HBO in. De opleiding is toegankelijk voor leerlingen met bijvoorbeeld een Havo- of VWO-diploma die (nog) niet naar het HBO willen, studenten die het MBO hebben afgerond of zij-instromers die een nieuwe opleiding naast hun gewone baan willen volgen.

