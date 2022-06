Voormalige Achterhoek Arena in Dinxperlo gesloopt na drie jaar leegstand en jaren van discofiasco’s

‘In twee jaar geen rustige avond bij Déjàvu Dinxperlo’

DINXPERLO - In de twee jaar dat Club Déjà Vu bestaat was geen enkele uitgaansavond in Dinxperlo rustig. ,,Er was altijd wat aan de hand. Elke avond in de twee jaar dat de club open was, zijn wij er als politie geweest omdat er een incident was’’, zegt Toon Ruiken van de politie Achterhoek-Oost, verantwoordelijk voor de openbare orde op uitgaansavonden.

8 maart