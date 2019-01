Voormalige gevangenis De Kruisberg én 15 huurders houden open dag

De buurt zou graag zien dat De Kruisberg op lange termijn een landgoed wordt. Een voor de hand liggende definitieve invulling is de bouw van appartementen. In het recente verleden was dat vanwege de krimp en het beperkte aantal nieuw te bouwen woningen niet mogelijk. Omdat er nu Achterhoekbreed een voorstel ligt om deze beperking op te heffen, is de bouw van appartementen in de toekomst wellicht toch mogelijk.



Het gebouw is eigendom van het Rijk maar staat te koop. Tot 2012 zat de gevangenis er in. Daarna volgde tijdelijke leegstand tot in juni 2014 asielzoekers in het pand kwamen. Tot begin 2017 werd het voor de opvang van vluchtelingen gebruikt. Sindsdien wordt gezocht naar een definitieve invulling.