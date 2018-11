Voormalige HEMA Borculo gaat toch tegen de vlakte

Breuk in perslei­ding: restwater stroomt in de Berkel bij Lochem

11:50 In een persleiding nabij de Berkel en het Twentekanaal in Lochem is maandagochtend een breuk ontstaan, waardoor industrieel restwater in rivier de Berkel stroomt. Vissen in en nabij de Berkel zouden hierdoor last hebben van zuurstoftekort. Daarom wordt dinsdag een beluchter geplaatst, om extra zuurstof aan het water toe te voegen.