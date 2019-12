Voormalige kerk Groenlo aangekocht door Oost Gelre voor scholen

Klokken in de toren

De klokken hangen nog in de natuurstenen toren van de voormalige Mariakerk. Of die er lang blijven hangen is nog niet duidelijk. Volgens wethouder Karel Bonsen is het kerkgebouw voor 520.000 euro gekocht, maar is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat kindcentrum wordt gebouwd. ,,Het kan zijn dat de kerk wordt gesloopt, of alleen gedeeltelijk, misschien dat er nog iets kan blijven staan.”



Achter de school staat basisschool Ni’je Veste. Die gaat met de Hoeksteen op in dat ‘integraal kindcentrum. Volgens de wethouder kan het nog enkele jaren duren voordat de plannen uitgewerkt zijn.