Voormalige varkenshouder sloopt stallen en maakt zo plek voor zonnepanelen

In totaal worden er vijf stallen en een mestsilo op het erf gesloopt, bij elkaar gaat het om ruim 3.000 vierkante meter aan bebouwing. Twee woningen en een schuur voor opslag blijven staan. Op de plek van de gesloopte stallen moet een kleinschalig zonneveld komen, zo is het plan. De varkensboer stopt met zijn bedrijf van 400 zeugen. Daarvoor krijgt hij een subsidie uit de saneringsregeling varkenshouderijen van de landelijke overheid. Voor het verwijderen van de voormalige varkensstallen en de mestsilo krijgt hij een vergoeding uit het gemeentelijke sloopfonds. Die bedraagt 10 euro per gesloopte vierkante meter.

Gesprekken buren verlopen ‘voorspoedig’

De gemeente Bronckhorst wil meewerken aan het plan omdat ‘de omgeving er visueel op vooruitgaat’ na de sloop van de stallen. Het erf is goed zichtbaar vanaf de Kruisbergseweg, invalsweg van en naar Doetinchem vanuit onder meer Velswijk en Hengelo.



Er zijn al gesprekken gaande met de buren over de realisatie van het zonneveld en die verlopen volgens de gemeente voorspoedig. Hoeveel panelen er precies komen is nog niet duidelijk, de voormalige varkensboer moet hiervoor nog een officiële aanvraag indienen. Die wordt binnenkort verwacht.



Daarin is ruim aandacht voor financiële deelname door direct omwonenden, aldus de gemeente.



De locatie van het erf is links te zien op deze kaart.