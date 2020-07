Voorman Boh Foi Toch opgenomen in ziekenhuis: concert bij DRU afgelast

Kerkrel mondt uit in stil protest: kerkgan­gers Groenlo in het blauw

15:20 GROENLO - Gekleed in het blauw hielden ongeveer twintig kerkgangers van de Paulusparochie zondag een stil protest in de H. Calixtuskerk in Groenlo. Als steunbetuiging aan de ontslagen locatieraad in Rietmolen en afgetreden collega’s in Lievelde.