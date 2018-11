Voorstel voor ontsluiting Russchemors haalt het niet

D66 bracht het plan voor een alternatieve ontsluitingsweg vanaf Russchemors/Wheemergaarden richting N18 in als initiatiefvoorstel. Lokaal werd daarbij in Neede samengewerkt met de Gemeenschapsraad Neede en ondernemersvereniging OVN.

Opvallend was dat CDA en Gemeentebelangen de verkeersstromen willen monitoren, om vast te stellen of sprake is van meer verkeer. D66-raadslid Han Boer vond dat vreemd: in andere gevallen worden verkeersschattingen voor de toekomst - in Neede gaat een prognose tot 2030 - juist als basis voor besluitvorming genomen.