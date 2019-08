Voorstelling over Terborg, het stadje met maar één straat

Bestuur­ders lichtge­wond na botsing op L608 bij Vreden

21 augustus VREDEN - De Vredense brandweer is woensdagmiddag rond 14.00 uur uitgerukt na een verkeersongeval op de L608 van Vreden richting Wüllen. Op een kruising in de buurtschap Kleinemast waren twee auto's op elkaar gebotst, waarna in een van de twee voertuigen sprake zou zijn van rookontwikkeling.