Voortvluchtige verkrachter die Doetinchemse dwong tot seks veroordeeld tot twee jaar cel

Hoe schuldge­voel richting haar kinderen Kitty (53) uit Zutphen de schulden in bracht: ‘Zoek alsje­blieft hulp’

16 mei Speelgoed en kleding voor haar kinderen. Het geld had Kitty Kant er niet voor, maar via afbetaling of achteraf betalen kwam de Zutphense jarenlang een heel eind. Haar schulden liepen er steeds verder door op, waarna ze uit emotie wéér nieuwe spullen kocht. Pas enkele jaren geleden doorbrak ze die vicieuze cirkel. Inmiddels is Kant uit de schulden en doet ze een oproep aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten. ,,Ik kan inmiddels weer slapen.’’