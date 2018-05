Voorwaartse salto met crossmotor maakt debuut op Zwarte Cross

Het is voor het eerst dat deze stunt wordt uitgevoerd op het jaarlijkse festival van de Feestfabriek. De komst van Maca is deze week bevestigd door de organisatoren.

Ook zijn nieuwe namen aan de inmiddels lange lijst van optredende artiesten toegevoegd. Een greep: Jett Rebel, The Partysquad, Will and the People en Andrew Tosh. Maxim Hartman is gevraagd om de Oecumenische kerkdienst te leiden.