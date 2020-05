Voorzitter Eibergse IJsvereniging: ‘Eerst maar schaatsen dan, in plaats van wandelen’

Het kan vriezen en het kan dooien, luidt het te pas en te onpas van stal gehaalde gezegde, als het op de activiteiten van de Eibergse IJsvereniging aankomt. Dat er in coronatijd ergere dingen zijn dan niet massaal kunnen wandelen, staat buiten kijf. „Er wordt volop gewandeld en dat is natuurlijk ook goed. Maar dat moet je dan alleen doen of op veilige afstand van elkaar. Als het om de wandelvierdaagse gaat, slaan we een jaar over, is de conclusie die we hebben moeten trekken”, aldus Ruesink.