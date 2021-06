Voorzitter Gerrit verkoopt tweedehands spullen om de kas van de Vlearmoesbus te spekken

Check jouw gemeente KAART | Zeventien gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettin­gen, Veluwe kleurt nog oranje

17:59 Het aantal mensen in Oost-Nederland dat het afgelopen etmaal positief is getest op het coronavirus, is gedaald. Maar het virus is nog niet volledig bedwongen. Zeven gemeenten in deze regio zijn nog oranje gekleurd, de rest is grijs.