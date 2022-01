Voorzitter Ton Heerts van Veiligheidsregio: ‘Blij met versoepelingen, maar handhaven blijven we doen’

Heerts, die burgemeester is van Apeldoorn, laat in een schriftelijke verklaring blij te zijn dat het kabinet meer ruimte geeft in de samenleving. De 22 VNOG-burgemeesters hebben nog afgelopen week een brief gestuurd met een dringend signaal voor versoepeling of betere compensatie voor ondernemers aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook anderen hebben dit signaal afgegeven. Heerts laat weten blij te zijn dat het kabinet hierin is meegegaan. ,,Helaas is die ruimte nog niet voor onder andere de horeca, de evenementensector en cultuursector.”