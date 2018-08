Vorden raakt Historisch Festijn kwijt

Het grote Historisch Festijn speelt zich volgend jaar niet meer rond Kasteel Vorden af. Er was dit jaar in tegenstelling tot de twee voorgaande edities geen samenwerking meer met eigenares Karin de Rouw van Kasteel Vorden waardoor het kasteel tijdens het tweedaagse evenement begin juli niet meer betrokken was bij het evenement.

,,Daardoor is er nauwelijks tot geen band meer met Vorden als thuishaven van het Historisch Festijn”, laat eigenaar en organisator Menno Brouwers van Cranenburgh Events uit Doetinchem weten. Daar komt bij dat het betrokken terrein van het Gelders Landschap en Kastelen in Vorden volgens Brouwers vanaf de snelwegen moeilijker bereikbaar is voor deelnemende groepen met hun uitgebreide bagage zoals harnassen, tenten en kanonnen. ,,Ook bezoekers moeten over provinciale wegen drie kwartier lang hun weg vinden naar het terrein in Vorden. Velen vinden dat te lang, zo is ons gebleken”, aldus Brouwers.

Concurrentie

Als derde reden om Vorden te verlaten voert hij aan dat in de periode rond het Historisch Festijn in de Achterhoek een veelvoud aan evenementen en festivals op de kalender staat. ,,Dit betekent een grote concurrentie waarbij er geen onderlinge afstemming is.”

Als laatste argument om Vorden te verlaten, voert Brouwers aan dat de ‘Canon van de Nederlandse geschiedenis’ door steeds meer musea wordt ingevuld. ,,Het Historisch Festijn met zijn vele deelnemers van de Midden Steentijd tot en met de hedendaagse tijd geeft het levendige beeld van deze geschiedenis. Momenteel bestuderen we of en hoe de theorie (musea) en de praktijk (Historisch Festijn) bij elkaar kunnen worden gebracht. Er vinden verregaande gesprekken plaats over de beoogde nieuwe locatie. We zijn alleen nog bezig dit op elkaar af te stemmen waardoor ik nu nog niets over de locatie kan vertellen.''

Geschiedenis