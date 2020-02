Vordenaren missen vooral een Blokker en een Action

‘We komen naar Vorden’

De aanleiding om in actie te komen was voor VOV de situatie aan de Zutphenseweg. Besselink: ,,Daar staan nu drie winkelpanden leeg, waarvan één heel groot en gezichtsbepalend is: het voormalige pand van doe-het-zelfzaak Fixet.” Fixet ging begin 2015 failliet. Besselink: ,,De gemeente Bronckhorst wil dat pand slopen voor woningbouw. We zouden het jammer vinden dat dit ten koste zou gaan van het aantal winkels in het dorp. We hebben er dan ook bij de gemeente en wethouder Paul Hofman op aangedrongen om op de locatie van Fixet naast woningen ook ruimte over te houden voor winkels.”