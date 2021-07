Vordenaren spuien gal over nieuwe, ‘te krappe’ bibliotheek in Kulturhus: ‘Een andere locatie zou het beste zijn’

Uitreiking Willem Sluiter Prijs wordt op 18 september toch groten­deels digitaal festijn

13 juli EIBERGEN - Natuurlijk is er in De Oude Mattheüs in Eibergen zaterdag 18 september plek voor de tien genomineerden. Bij de uitreiking van de Willem Sluiter Prijs 2021 zal voor de rest echter in het kerkgebouw slechts plek zijn voor een beperkt aantal belangstellenden. Dat heeft de organisatie achter de Achterhoekse prijs bekendgemaakt.