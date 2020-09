VPRO Tegenlicht-meet up over energietransitie in de Achterhoek

REDEVOORT/EIBERGEN/NEEDE - Onder vlag van VPRO Tegenlicht en Stichting Koppelkerk wordt vrijdagavond een online-meet up gehouden rond de energietransitie in de Achterhoek: Energie van morgen.

De VPRO Tegenlicht-meet up wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden vanuit de Koppelkerk in Bredevoort. Jan Wijbrans gaat in gesprek met sprekers en gasten over de energietransitie in de Achterhoek. Onder hen Frank Duenk, projectmanager voor de RES (regionale energiestrategie) Achterhoek, en Jacquo Harbers, manager ontwikkeling bij de Achterhoekse energiemaatschappeij Agem.

Akkoord van Parijs/Groenlo

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen in deze tijd. Wat is er nodig qua energieopwekking en energiebesparing om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs, het Gelderse Energie Akkoord, het akkoord van Groenlo te behalen? Welke rol krijgt de Agem in de Achterhoekse RES?Voor welke duurzame energiesoorten kiezen we? Wat verandert er in mijn leefomgeving en heb ik daar last van?

Verdeling van stroom

Jacquo Harbers van Agem vertelt meer over participatie en hoe dat verloopt in de praktijk. Ook komt de infrastructuur aan bod die nodig is voor grootschalige decentrale energieopwekking en de verdeling van de opgewekte stroom bij alternatieve energiebronnen, zoals warmtenetten via geothermie.

Elektrisch rijden

Tot slot staan we stil bij elektrisch rijden: hoe bouwen we aan een infrastructuur die dit aantrekkelijker en mogelijk maakt door het aanleggen van meer laadpalen in de openbare ruimte?

Meer informatie en aanmelden: https://koppelkerk.nl/agenda/2020/09/11/energietransitie/