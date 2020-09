Vraag naar standplaatsen voor woonwagens in Achterhoek neemt toe

Evelien van Dort is ook na 80ste kinderboek nog lang niet uitgeschre­ven: ‘Er zitten voortdu­rend verhalen in mijn hoofd’

24 september Tachtig kinderboeken, in iets meer dan twintig jaar tijd. De Gorsselse schrijfster Evelien van Dort (59) weet van geen ophouden en houdt de vaart er flink in. In de eerste helft van oktober verschijnt haar nieuwste kinderboek, het tachtigste: Het jaar rond. ,,Ik raak voortdurend geïnspireerd, heb altijd verhalen in mijn hoofd.’’