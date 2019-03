Vraag naar standplaatsen voor woonwagens in Groenlo

De Grollenaar wil met de gemeenteraad in gesprek over het verzoek, omdat er volgens hem tot nu geen rekening wordt gehouden met de vraag om woonruimte voor woonwagenbewoners. ,,Er is jarenlang een soort uitsterfbeleid geweest, maar er zijn nu in het hele land mensen mee bezig. We mogen leven zoals we willen, ook in Groenlo. Maar een standplaats voor een woonwagen krijgen we niet.”