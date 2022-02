Vraag naar tandpasta bij voedselbank in Neede: ’Boodschappen zijn veel duurder geworden’

NEEDE - Ondanks de stijgende boodschapprijzen worden er nog volop spullen ingebracht tijdens de maandelijkse inzameling door de protestantse gemeente in Neede. En dat is maar goed ook. Het aantal van 23 Needse cliënten van de voedselbank is in korte tijd met 10 gestegen.

„De oorzaak van die toename weten we natuurlijk niet”, zegt Janneke Rohaan van de werkgroep Ondersteuning Voedselbank van de diaconie. „Dat alles veel duurder is geworden zou heel goed een reden kunnen zijn.”

In de entree ‘onder de toren’ van de Grote Kerk in de Nieuwstraat staan vier uitklapbare kratjes klaar, waarin Needenaren deze zondagochtend hun donaties achterlaten. Om 09.15 uur gaat de deur open. Janneke Rohaan verwacht niet dat alle vier kratten vandaag vol komen. „Het weer is er niet naar. Maar er zit al wel wat in.”

De werkgroep Voedselbank van de Protestantse Gemeente staat overigens los van de Voedselbank Oost Achterhoek. „Dit is een inzamelpunt in Neede”, verduidelijkt Rohaan. „De spullen gaan naar het centrale punt van de Voedselbank Oost Achterhoek in Lichtenvoorde en van daaruit worden ze onder de cliënten in het hele werkgebied uitgegeven.”

55.000 koffiepunten

Kerkgangers hebben koffie gebracht, shampoo, handcrème, soep in blik en Douwe Egberts koffiebonnen. De laatst keer leverde 55000 koffiepunten 280 euro aan koffie op. En er is geld in de daarvoor bestemde melkbus gedaan. „Daarvan kopen we drie keer per jaar bij de plaatselijke supermarkten extraatjes naar behoefte.”

Ruim vierhonderd gezinnen maken in Oost-Achterhoek gebruik van de voedselbank, en dat is een zorgwekkende hoeveelheid. In huize Ter Woerds heeft de periodieke opruimsessie van de voorraadkast zich weer voltrokken. Herbert ter Woerds komt met een volle doos binnenwandelen en zet deze naast de kratten. „Eens in de zoveel tijd doen we dat. We staan er zeker bij stil dat er altijd mensen zijn die met veel minder moeten rondkomen en dat hebben we onze kinderen ook bij gebracht.”

Vreemd?

Janneke bedankt Ter Woerds voor de geste. Hij gaat alleen niet de kerk binnen. „We zijn van katholieke huize. Dat is een andere kerk. Als je iets voor een ander kunt betekenen, denk je niet in kerken. Hier kun je de eerste zondag van de maand spullen doneren voor de voedselbank. Daar gaat het om.”

Tandenborstels en tandpasta blijken op bescheiden wensenlijstjes van cliënten te staan, vertelt Janneke Rohaan. „Dat lijkt misschien vreemd. Maar als je met 40 euro in de week moet rondkomen, koop je eerst te eten. Voor tandenborstels blijft dan met steeds duurdere boodschappen niets meer over. Laat staan voor tandpasta. We hopen echt dat mensen blijven brengen.”

Quote Als je iets voor een ander kunt betekenen, denk je niet in kerken Herbert ter Woerds