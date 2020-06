Vraag om Wmo-hulp wordt makkelijker in Oude IJsselstreek

Nu is het zo dat iemand een rolstoel bij de gemeente moet aanvragen, maar voor een aanpassing of iets extra’s de zorgverzekeraar moet bellen. Dat betekent twee keer iets invullen, twee keer een indicatiegesprek en twee organisaties die feitelijk hetzelfde werk doen. ,,Dat is inefficiënt. Het is helemaal niet nodig dat een gesprek voor een indicatie over wordt gedaan, als dat eerder al is gevoerd door een andere organisatie”, zegt wethouder Bert Kuster, die zorg in zijn portefeuille had voor de entree van Overduin in april.