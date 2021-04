Vrachtwagen belandt op de zijkant in weiland bij Westendorp: verkeer ruim vijf uur omgeleid

Brandweer Vreden bevrijdt kat die al dagen 12 meter hoog vast zit in boomkruin

8 april VREDEN - In de Vredense buurtschap Großemast heeft de vrijwillige brandweer van Vreden woensdagavond een kat uit een hoge eik bevrijd. Buurtbewoners belden de brandweer, nadat ze vaststelden dat de kat al een paar dagen op zijn hoge plek zat en niet voor- of achteruit kon of durfde.