Vrachtwagen botst op auto die tegen boom crasht, bestuurder naar het ziekenhuis

Doetinchem krijgt sneltest­straat: ‘Je weet direct waar je aan toe bent’

23 oktober DOETINCHEM - De Doetinchemse taxi- annex uitvaartvervoerder Correct Monnereau start een commerciële snelteststraat in Doetinchem waar binnen een kwartier duidelijk is of iemand corona heeft of niet. ,,Dinsdag hopen we te beginnen”, zegt Berry van Beek, manager van Correct Monnereau.