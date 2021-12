Vrachtwagen brandt compleet uit tussen Harfsen en Laren

Predikant uit Almen op missie in het land van Jezus: ‘Vrede in het Mid­den-Oos­ten begint bij de kinderen’

Wilma Klein is al ruim tien jaar toegewijd predikant van de Dorpskerk in Almen. Maar haar hart ligt net zoveel in Jordanië, waar haar partner, Atallah, woont. Nu corona daar tot problemen en vooral financiële zorgen leidt, wil Klein haar tweede thuis helpen.

18 december