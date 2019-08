Vrachtwagen raakt personenauto in flank bij McDonald's Doetinchem

Meddo verliest zijn enige supermarkt

12:36 WINTERSWIJK-MEDDO – Het Winterswijkse kerkdorp Meddo verliest zijn enige supermarkt. De Dagwinkel aan de Geldereschweg sluit per 14 september zijn deuren. Oorzaak is de te lage omzet. De winkel is eigendom van groothandel Van Tol Retail en is de voortzetting van de vroegere Sparwinkel van Jan en Lucy Lanting, die de zaak ruim dertig jaar lang leidden.