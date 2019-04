Vrachtwagenchauffeur gewond na aanrijding op N18 bij Lichtenvoorde

Door nog onbekende oorzaak botste een vrachtwagen achterop zijn voorganger. De cabine van de truck zit flink in elkaar. De weg ligt bezaaid met brokstukken. De chauffeur is door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd. Hij was aanspreekbaar, maar werd met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen overgebracht.