Vrachtwagenchauffeur met slok op en zonder rijbewijs verliest lading vlak over de grens: dode en vier gewonden

De ravage was enorm, nadat in de nacht van woensdag op donderdag de container met oud ijzer op het wegdek van de Duitse snelweg viel. Een 50-jarige chauffeur uit Lingen, die onderweg was naar Gronau, kon de container met oud ijzer niet meer ontwijken en kwam in botsing met de lading. De Duitser overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Nog eens drie auto's kwamen daarop in botsing met het voertuig van de man uit Lingen. Daarbij raakten vier personen lichtgewond.