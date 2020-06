Vragen én lof over schrappen uitkeringen door Oude IJsselstreek: ‘Wat doe je met mensen die je niet aan het werk krijgt?’

Je mag weer een gokje wagen in Eibergen, maar wel met 1,5 meter afstand

8:39 EIBERGEN – Ze verheugen zich op dinsdag middernacht. Want een paar tellen later draaien Marco de Koning en David Kraaijveld de deur van hun casino aan de Kerkstraat in Eibergen van het slot. Het is dan immers 1 juli en dan worden de coronamaatregelen versoepeld. „Eindelijk mag er weer gegokt worden.”