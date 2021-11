Vragender geeft Sinterklaas en zijn pieten vrijkaartjes voor Blagenparadijs tijdens landelijke intocht

,,De kinderen vonden het echt geweldig en ze waren ook heel trots dat zij hun gemeente en dorp mochten vertegenwoordigen tijdens het defilé”, zegt Bronsvoort. ,,Dat wat uiteindelijk op de televisie te zien was, was maar een klein deel van ons hele avontuur. Wij waren namelijk een hele dag aanwezig.”



Bronsvoort is blij dat haar gemeente zo op de kaart is gezet door de kinderen van de Antoniusschool in Vragender. ,,Dit is toch geweldig!”



Of Sinterklaas komende zomer vanuit Spanje naar de Achterhoek komt om zich lekker uit te leven in het Blagenparadijs op de Zwarte Cross, blijft nog even de vraag. ,,Daar hopen we natuurlijk wel op. Toen we de kaartje overhandigden kregen we wel meteen de vraag of het er maar twee waren. Er stond namelijk voor Sint en Piet op het cadeau. Maar we konden ze geruststellen. Alle pieten zijn welkom. Wat op een hoop blije gezichten kon rekenen bij de pieten”, aldus burgmeester Bronsvoort.