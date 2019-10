Vrees dat bieb in dorpen dicht moet, ondanks extra geld

De volgende contractperiode gaat in op 1 januari 2021. ,,Uit de eerste oriënterende contacten met de gemeente daarover blijkt dat we het vanaf die datum 6 ton krijgen in plaats van 8 ton, dat is 2 ton minder. Dan moeten we alsnog vestigingen sluiten en kiezen voor bijvoorbeeld één hoofdvestiging met drie uitleenpunten.”



,,We streven ernaar dat in de kernen een bibliotheek blijft”, zegt gemeentewoordvoerder Margreet Arends. ,,Mogelijk kleiner, of met andere maatschappelijke organisaties. Er gaat nu veel geld naar huisvesting. We willen die kosten verlagen om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen houden. Door de financiële situatie van Bronckhorst, met name op het gebied van zorg en welzijn, hebben we helaas minder geld voor bibliotheken. Maar wij hebben goede hoop dat ze overeind blijven.”



Om de kosten te verlagen, wil Bronckhorst per 1 januari 2021 ‘samenwoonbibliotheken’. De bieb vertoeft dan samen met een andere maatschappelijke organisatie in één pand, zodat de huurkosten lager worden. Volgens Broekhuijsen kun je er niet blindelings vanuit gaan dat zoiets lukt. ,,Ik ben daar erg sceptisch over.”